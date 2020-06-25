В Мордовии за один день сотрудники ГИБДД задержали трех пьяных автомобилистов

В Мордовии за один день сотрудники Госавтоинспекции задержали трех пьяных автомобилистов.

Утром 24 июня в посёлке Комсомольский Чамзинского района стражами порядка на улице Микро-1 был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21099, за рулем которого находился 34-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером того же дня в Ардатове сотрудники ГИБДД на улице Л. Толстого остановили автомобиль марки ВАЗ-2107 под управлением 37-летнего мужчины в состоянии алкогольного опьянения.

Примерно в то же время в Чамзинке стражи порядка на улице Микро-1 остановили автомобиль марки ВАЗ-21065, за рулем которого находился пьяный 65-летний гражданин.

Ранее указанные автомобилисты уже привлекались к ответственности по причине аналогичного нарушения.

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Источник: гибдд.рф