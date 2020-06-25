Неизвестный мошенник ограбил предпринимателя из Саранска

В Саранске предприниматель был ограблен неизвестным мошенником.

Некоторое время назад индивидуальному предпринимателю, занимающемуся продаже и монтажом климатической техники, позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником одного из государственных учреждений и заявил, что планирует установить три кондиционера. Пострадавший направился в организацию, дабы осмотреть помещения и уточнить технические вопросы. По пути с предпринимателем вновь связался незнакомец. Последний попросил купить бутылку бренди, сообщив, что организацию неожиданно посетила проверяющая комиссия. Затем незнакомец позвонил предпринимателю ещё раз и попросил его пополнить счета восьми абонентских номеров на общую сумму в размере 52 тыс. рублей, пообещав вернуть деньги при встрече. Пострадавший выполнил все просьбы.

Подъехав к зданию организации, предприниматель позвонил незнакомцу, но телефон последнего был выключен.

Стражам порядка удалось установить, что абонентские номера, на которые были перечислены деньги, зарегистрированы в Ростовской области.

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Источник: 13.мвд.рф