В Мордовии сотрудники ГИБДД напоминают школьникам о ПДД

В Темниковском районе инспекторы ГИБДД организовали мероприятие, в котором приняли участие учащиеся МБОУ «Темниковская СОШ им. А.И. Семикова».
Сотрудники Госавтоинспекции напомнили ребятам о правилах перехода проезжей части, о безопасности при поездке на велосипеде, а также рассказали про световозвращающие элементы.
Школьники пообещали полицейским неукоснительно соблюдать ПДД и приняли участие в профилактической акции «ВместеЗаБезопасноеЛето!», проводимой на территории Темниковского района.
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Источник: гибдд.рф