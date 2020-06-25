Житель Краснослободского района обнаружил поддельную купюру при внесении денег за покупку дома

В дежурную часть ММО МВД России «Краснослободский» недавно поступило сообщение от кассира банка о том, что при пересчете денежных средств, полученных от жителя села Новый Усад, была обнаружена и изъята поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.

Было установлено, что фальшивую банкноту сельчанин внес, расплачиваясь за покупку дома стоимостью 2 млн рублей. Денежные средства были сформированы в качестве накоплений с зарплаты и продажи скотины.

Мужчина пояснил, что 400 тыс. рублей он хранил дома, а оставшаяся сумма была получена в банке в начале июня нынешнего года. От кого именно могла поступить фальшивая денежная купюра, он не знает.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф