В Дубенском районе Владимир Волков побывал на строительной площадке молочного комплекса

Глава Мордовии Владимир Волков во время рабочей поездки в Дубенский район побывал на строительной площадке молочного комплекса на 6450 фуражных голов.

Проектная мощность указанного объекта составит более 52 тыс. тонн молока в год.

В настоящее время на строительной площадке завершается монтаж первого производственного корпуса на 1200 коров. Общий объем инвестиций в рассматриваемый проект составляет 6,5 млрд. рублей. Введение в строй молочного комплекса позволит создать более 130 рабочих мест.

Владимир Волков убедился, что одновременно работа идет по разным направлениям, начиная от монтажа металлоконструкций и заканчивая закладкой сенажных траншей.

Глава региона отметил, что на базе этого молочного комплекса будет создан новый молочный кластер, а также сообщил, что строительство завода мощностью переработки 400 тонн молока в сутки должно начаться в следующем году.

Ранее сообщалось о том, что в Мордовии наблюдается рост производства молока.

Источник: e-mordovia.ru