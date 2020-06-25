Владимир Волков побывал на полях Мордовии

Глава Мордовии Владимир Волков 24 июня побывал на полях республики и оценил перспективы урожая нынешнего года.

Объезд сельскохозяйственных угодий начался в Чамзинском районе. На полях ООО «МАПо и К», где велась заготовка сенажа, руководитель хозяйства Николай Ютяев рассказал, что травостой в этом году отличный, в почве достаточно влаги, поэтому будет заготовлено необходимое количество кормов для 5,5 тыс. голов крупного рогатого скота.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Владимир Сидоров отметил, что в последнее время уроженцы республики всё чаще возвращаются в регион, дабы работать в сельскохозяйственной сфере, а также подчеркнул, что для местных аграриев зарплата размером 50 тыс. рублей является нормой и представляет собой не максимальный заработок, который может быть в данной отрасли

Гороховое поле ООО «Магма Хорошее дело» поразило даже опытных специалистов. Сильные растения образуют плотную зеленую стену, что представляет собой результат отличной селекционной работы растениеводов.

Следующими объектами, которые в этот день посетил Владимир Волков, стали сельхозугодья ООО «Калиновское», расположенные в Дубенском районе. На базе «Калиновского» было создано семеноводческое хозяйство, работающее на научной основе. Здесь выращивается семенной фонд страны – 5 сортов гороха, 12 сортов озимой пшеницы, 2 тритикале, пивоваренный ячмень. У хозяйства заключены договора на поставку семенного материала с несколькими институтами, для сева используются суперэлитные сорта. Выращенные в Мордовии семена обладают уникальными свойствами, среди которых особая стойкость к холодам, болезням и вредителям.

Глава республики высоко оценил работу аграриев.

В ближайшее время в Мордовии будет проведен традиционный сбор-семинар руководителей сельхозпредприятий, чтобы обменяться опытом и поставить перед отраслью задачи на перспективу.

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Источник: e-mordovia.ru