В Саранске осудили девушку, ударившую сожителя топором по голове

В Саранске суд вынес приговор в отношении 29-летней гражданки, которая ударила топором по голове своего сожителя.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что вечером 15 февраля нынешнего года 29-летняя гражданка, находясь в доме, расположенном по адресу – улица Сызранская, распивала спиртные напитки в компании своего 25-летнего сожителя. В ходе попойки парень принялся оскорблять девушку. В ответ на это последняя несколько раз ударила обидчика топором по голове.

Пострадавший был госпитализирован. У парня были диагностированы открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множественные раны головы и тела. Врачам удалось спасти пострадавшего.

Решением суда в отношении девушки была избрана мера наказания в виде 7 лет лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru