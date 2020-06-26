На нескольких улицах Саранска практически на две недели отключат горячую воду

В Саранске жители нескольких десятков домов практически на две недели останутся без горячей воды.

Подача горячей воды будет прекращена в период с 09:00 29 июня до 24:00 12 июля по следующим адресам: пр. 60 лет Октября д. 8; 8а; 10; 14; 16; 18; 28; ул. Войнова д. 1; 2/1; 2/3; 2/4; 2/6; 2/7; 2/8; 2/9; 2/10; 2/11; 2/12; 2/13; 3; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 25а; 26; 26/1; 26/2; 28; 30; 31; 32; 32а; 33; 34; 35; 36; 36а; 37; 38; 42; ул. Коваленко д. 2; 4; 7; 7а; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 18; 20; 22; 23; 24; 24а; 25; 26; 27; 30; 31; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 41; 42; 43; 44; 46; 48; 49; 50; 51; 52; 52а; 53; 53/2; 53/3; 53/4; 54; 55; 55/1; 55/2; 56; 57; 58; 59; 60; ул. Металлургов д. 1; 3; 3а; 4; 5; 5а; 6; 7; 8; 9; 9а; 11; ул. Миронова д. 1; 2; 3; 5; 6; 6а; 9; 9/1; 10; 10б; ул. Н. Эркая д. 6; 8; 10; 12; 12/1; 14; 18; 18а; 20; 20а; 22; 22а; 24; 24/1; 24/2; 26; 28; 32; 34; 36; 36/1; 36/2; 36/3; 38; 40; 42; ул. Победы д. 1; 3; 5; 5а; 6; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 21; 23; 23/1; 23/2; 23/3; 25; 25а; 25б; 25/1; 25/2; 25/3; 25/4; 25/5; 25/6; 25/7; 27; ул. Пушкина д. 21; 66; 68; 70; 72; 74; 76; 78; 80; 82; 84; 78а; п. Ялга, ул. Мичурина д. 33; п. Ялга, ул. Октябрьская д. 5; п. Ялга, ул. Пионерская д. 39; 41; 41/1; 41/2; 43; 43а; п. Ялга, ул. Российская д. 3.

Причиной временного отключения горячей воды является проведение гидравлических испытаний в рамках подготовки к отопительному сезону.

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Источник: info-rm.com