В Саранске бывшего начальника линейного отдела полиции осудили за присвоение денег

В Саранске суд вынес приговор в отношении бывшего начальника линейного отдела полиции, обвиняемого в присвоении денежных средств.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что бывший начальник линейного отдела полиции, который базируется на железнодорожном вокзале Саранска, присваивал денежные средства, выделяемые для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Страж порядка для придания вида законности своим действиям изготавливал поддельные отчеты. В общей сложности преступник похитил 400 тыс. рублей.

Верховный суд Мордовии приговорил бывшего начальника линейного отдела полиции к 3 годам лишения свободы условно.

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Источник: vs.mor.sudrf.ru