В Мордовии пойдут под суд несколько местных жителей, которые до смерти избили знакомого

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении трех местных жителей, которые до смерти избили своего знакомого.

В начале апреля прошлого года в Ковылкино 36-летний мужчина и 33-летняя женщина, являющиеся местными жителями, а также 27-летний парень, проживающий в Торбеевском районе, и 25-летний житель села Перевесье распивали спиртные напитки в доме, расположенном по адресу – улица Железнодорожная.

В ходе попойки между 25-летним парнем и остальными участниками застолья вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений собутыльники молодого человека жестоко избили его руками и ногами, а также, используя подручные предметы. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался. Труп молодого человека собутыльники сбросили в подпол.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении участников преступления находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф