Житель Саранска подозревается в вымогательстве и краже денег

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, который подозревается в вымогательстве и краже денежных средств.

В апреле нынешнего года 32-летний житель Саранска вместе со своим приятелем пришел на встречу к 53-летнему горожанину. Последний был должен некую сумму денег товарищу подозреваемого. Во время беседы 32-летний гражданин заявил, что он воспринимает тот факт, что его товарищу не были возвращены денежные средства, в качестве личной проблемы. Сделав это заявление, подозреваемый стал требовать деньги, поясняя, что в том случае, если пострадавший должен его другу, он автоматически должен и ему.

Пострадавший предложил сходить к его матери, чтобы взять денежные средства, поскольку с собой у него необходимой суммы, составляющей 15 тыс. рублей, не было.

В итоге мужчины направились к матери пострадавшего. В доме пожилой гражданки 53-летний гражданин отдал долг. Подозреваемый, воспользовавшись тем, что владельцы жилья вышли в другую комнату, похитил из кошелька пенсионерки 43 тыс. рублей.

Свою вину 32-летний горожанин не отрицает. Известно, что в 2014 году мужчина был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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Источник: 13.мвд.рф