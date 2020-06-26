В Инсаре горел жилой дом

В Инсаре произошло возгорание жилого дома.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС утром 25 июня. На улице Желябова загорелся жилой дом №9. Огонь частично уничтожил кровлю постройки и повредил внутреннюю отделку на общей площади 90 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru