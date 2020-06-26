Неизвестный мошенник ограбил 32-летнего жителя Саранска

В Саранске 32-летний местный житель был ограблен неизвестными мошенниками.

В начале июня 32-летний житель Саранска на одном из сайтов оформил заказ на покупку автомобильных номеров с регистрационным знаком 777. Горожанин перечислил в качестве предоплаты 105 тыс. рублей. После этого представители компании, занимающиеся изготовлением номеров, перестали выходить на связь.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту мошенничества.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф