В Саранске в ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло утром 25 июня в посёлке Николаевка. По предварительной информации, на улице Ленина 54-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Мицубиси-Лансер», во время движения на запрещающий сигнал светофора врезался в автомобиль марки ВАЗ-21150, поворачивавший налево. После этого иномарку отбросило на 39-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

Пешеход и 22-летняя пассажирка ВАЗа доставлялись в одну из больниц города, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Госпитализация никому из пострадавших не понадобилась.

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Источник: гибдд.рф