В Саранске 18-летний водитель легковушки сбил 36-летнюю женщину

В Саранске 36-летняя женщина попала под колёса легкового автомобиля.

Инцидент произошел вечером 25 июня на территории автомойки «Фавор», расположенной по адресу – Александровское шоссе. По предварительной информации, 18-летний парень, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора», проявив невнимательность, совершил наезд на 36-летнюю женщину.

Пострадавшая доставлялась в травмпункт, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Выяснилось, что у 18-летнего автомобилиста нет водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф