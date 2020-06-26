В Кочкуровском районе загорелась заброшенная постройка

В Кочкуровском районе произошло возгорание заброшенной постройки.

Поздним вечером 25 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Сабаево. На улице Коммунистической загорелась заброшенная постройка. Огонь повредил строение на площади, составляющей 91 квадратный метр. Была полностью уничтожена кровля постройки.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru