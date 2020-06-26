В Мордовии студенты приняли участие в антинаркотической акции

В преддверии Международного дня борьбы с наркозависимостью студенты МГПИ им. Евсевьева сняли видеоролик, в котором выразили свое негативное отношение к наркотикам и призвали сверстников заниматься спортом, а также вести здоровый образ жизни.

Молодые люди объясняют свою позицию тем, что они хотят быть здоровыми и счастливыми, а также получать удовольствие от реальной жизни, а не от наркотического дурмана, в который, по их мнению, скрываются от действительности слабые личности.

Студенты говорят о том, что все их друзья и знакомые также являются сторонниками здорового образа жизни.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф