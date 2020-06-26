В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 27 июня

В Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 27 июня.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что 27 июня на территории республики ожидаются порывы ветра, скорость которых будет достигать 20 метров в секунду. Также завтра в некоторых районах республики возможна гроза.

Гражданам следует быть крайне осторожными при нахождении на улице. Следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов). В случае грозы лучше не выходить на улицу.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru