В Саранске сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Юный пешеход»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Юный пешеход».

В рамках проведения указанного мероприятия стражи порядка организовали комплекс мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов, профилактику нарушений водителями транспортных средств правил проезда пешеходных переходов, нарушений пешеходами правил перехода проезжей части дороги, а также развитие у детей навыков безопасного поведения.

На самых оживленных участках дорог, в зоне пешеходных переходов, а также в местах пребывания граждан с детьми инспекторы ГИБДД проводили профилактические беседы с юными пешеходами и их родителями, напоминая о том, как правильно вести себя на дороге, правила поведения во дворе и при движении на велосипеде.

Стражи порядка составили 11 материалов в отношении нарушителей ПДД. Шесть протоколов было составлено в отношении пешеходов, которые пересекали проезжую часть в местах, не являющихся для этого оборудованными. Пять материалов стражи порядка составили в отношении водителей, которые не уступили дорогу пешеходам.

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Источник: 13.мвд.рф