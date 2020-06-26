Жителя Большеигнатовского района осудили за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения

В Большеигнатовском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В январе нынешнего года житель села Андреевка указанного района был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В конце апреля текущего года на одном из участков дороги, пролегающей между населенными пунктами Большое Игнатово и Андреевка, сотрудниками ГИБДД был остановлен мотоцикл марки «Днепр» под управлением упомянутого сельчанина. На этот раз гражданин опять был пьян.

Решением суда в отношении нарушителя была избрана мера наказания в виде 120 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством на 1 год и 6 месяцев.

Также читайте о том, что в Саранске сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Юный пешеход».

Источник: prokrm.ru