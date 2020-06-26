В Лямбирском районе сгорели тюки сена

В Лямбирском районе произошел пожар, который уничтожил тюки сена.
Происшествие произошло в ночь на 26 июня на территории населенного пункта Черемишево. Загорелись тюки сена.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь полностью уничтожил тюки сена на площади 250 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать все правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru