В Лямбирском районе сгорели тюки сена

В Лямбирском районе произошел пожар, который уничтожил тюки сена.

Происшествие произошло в ночь на 26 июня на территории населенного пункта Черемишево. Загорелись тюки сена.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь полностью уничтожил тюки сена на площади 250 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать все правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

Также читайте о том, что в Инсаре горел жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru