В Мордовии по требованию прокуратуры были заблокированы сайты по продаже справок

В Мордовии по требованию прокуратуры были заблокированы сайты с запрещенной информацией.
Сотрудниками прокуратуры Краснослободского района в ходе мониторинга были обнаружены сайты, на которых размещается информация о продаже справок по форме 2-НДФЛ.
Прокуратура Краснослободского района обратилась в районный суд с двумя заявлениями о признании информации, размещенной на упомянутых сайтах, запрещенной к распространению на территории России.
Требования прокурора судом были удовлетворены в полном объеме.
Доступ к сайтам с запрещенной информацией был ограничен.
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Источник: prokrm.ru