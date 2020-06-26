В Мордовии по требованию прокуратуры были заблокированы сайты по продаже справок

В Мордовии по требованию прокуратуры были заблокированы сайты с запрещенной информацией.

Сотрудниками прокуратуры Краснослободского района в ходе мониторинга были обнаружены сайты, на которых размещается информация о продаже справок по форме 2-НДФЛ.

Прокуратура Краснослободского района обратилась в районный суд с двумя заявлениями о признании информации, размещенной на упомянутых сайтах, запрещенной к распространению на территории России.

Требования прокурора судом были удовлетворены в полном объеме.

Доступ к сайтам с запрещенной информацией был ограничен.

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Источник: prokrm.ru