Сотрудники одной из колоний Мордовии предотвратили противозаконную попутку доставки мобильных телефонов

В исправительной колонии №17 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

Сотрудники указанного исправительного учреждения во время осмотра прилегающей территории обнаружили и изъяли пять свертков, в которых находились десять мобильных телефонов.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su