Бывший министр культуры и национальной политики Мордовии обвиняется в мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов возбудили несколько уголовных дел в отношении бывшего министра культуры и национальной политики Мордовии, обвиняемого в мошенничестве.

Представителями следственных органов было установлено, что в 2018 году министерством культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Мордовии были выделены республиканские бюджетные денежные средства на ремонт нескольких объектов в Саранске. По версии следствия, при содействии обвиняемого под видом выполнения и оплаты ремонтных работ на двух объектах было совершено хищение бюджетных денежных средств в сумме 3,5 млн рублей.

В рамках расследования следователем СК на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Мордовии, были возбуждены ещё два уголовных дела о мошенничестве в отношении бывшего министра.

В период с апреля 2017 года по февраль 2018 года обвиняемый похитил бюджетные денежные средства в сумме 235 тыс. рублей, а в период с апреля по ноябрь 2018 года совершил хищение ещё 650 тыс. рублей. Деньги были похищены под видом оказания коммерческой организацией услуг питания в рамках реализации проектов, направленных на укрепление и развитие межнационального, межэтнического и межконфессионального сотрудничества. В действительности услуги не оказывались, а перечисленные денежные средства были переданы бывшему министру.

Срок содержания под стражей обвиняемому был продлен до 10 августа текущего года.

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Источник: mordovia.sledcom.ru