В Ленинском районе Саранска многодетная семья получила помощь

Комиссия по делам несовершеннолетних Ленинского района Саранска совместно с органами системы профилактики оказала помощь многодетной семье.

В рамках ежемесячной проверки семей, состоящих на учете, сотрудники указанной комиссии совместно с представителем УФСИН и социальным работником проверили жилищные условия многодетной семьи и преподнесли приятные сюрпризы, среди которых игрушки, канцелярские товары и продукты.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru