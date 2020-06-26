В Краснослободском районе осудили студента, устроившего ДТП с пострадавшим

В Краснослободском районе суд вынес приговор в отношении 19-летнего молодого человека, по вине которого произошло ДТП с пострадавшим.

Происшествие произошло 1 января нынешнего года. Было установлено, что 19-летний студент ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум», пребывая в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем. В определенный момент движения молодой человек потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет и опрокинулось. Попутчик автомобилиста получил телесные повреждения крайней степени тяжести.

Решением Краснослободского районного суда в отношении виновника ДТП была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы условно и лишения права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год и 6 месяцев.

Также читайте о том, что бывший министр культуры и национальной политики Мордовии обвиняется в мошенничестве.

Источник: krasnoslobodsky.mor.sudrf.ru