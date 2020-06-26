В Саранске 27 июня ограничат движение транспортных средств по улице Севастопольской

В Саранске 27 июня будет ограничено движение транспортных средств по улице Севастопольской.

В период с 08:00 до 21:00 движение транспортных средств будет ограничено на участке, пролегающем от административного здания №77 по проспекту 70 лет Октября до корпуса №3 многоквартирного дома № 42 по улице Севастопольской.

Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение работ по ремонту дорожного полотна.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru