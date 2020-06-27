Полицейские провели акцию «Саранск – здоровый город!»

Сотрудники правоохранительных органов провели профилактическую акцию под названием «Саранск-здоровый город!».

В рамках проведения указанной акции в общественном транспорте были размещены тематические информационные листовки с указанием телефонов дежурной части МВД по Мордовии (47-77-71), региональной прокуратуры (47-55-05), молодежного телефона доверия (47-06-05), кабинета анонимного лечения наркологического диспансера (76-33-93).

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф