В Мордовии были возбуждены уголовные дела по фактам взяточничества.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в 2014 году бывший начальник ГКУ «Управление капитального строительства Республики Мордовия» получил от бывшего директора ООО «СДС-Управление строительства» взятку в виде комплектов мебели стоимостью более 1 млн рублей.

Также выяснилось, что в период с июня 2010 года по лето 2013 года бывший начальник ГКУ «Управление капитального строительства Республики Мордовия» получил от директора коммерческой организации взятку в виде имущества и выполнения строительных работ на двух земельных участках в Лямбирском районе на сумму не менее 500 тыс. рублей. Кроме того, с конца 2013 года по январь 2015 года он же получил взятку путем выполнения ремонтных работ в квартире сына стоимостью порядка 2 млн рублей.

Взятки передавались за лоббирование интересов строительной организации при заключении государственных контрактов, а также за своевременную оплату выполненных работ по уже заключенным государственным контрактам и игнорирование фактов нарушения сроков выполнения работ.

В отношении бывшего начальника ГКУ «Управление капитального строительства Республики Мордовия» и бывшего директора ООО «СДС-Управление строительства» были возбуждены уголовные дела.

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Источник: mordovia.sledcom.ru