Мошенник, представившийся работником банка, ограбил 52-летнюю жительницу Саранска

В Саранске неизвестный мошенник, представившийся сотрудником банка, ограбил 52-летнюю местную жительницу.

Некоторое время назад 52-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился работником банка и заявил, что некие преступники пытаются похитить денежные средства со счета женщины. Затем якобы сотрудник финансового учреждения сообщил, что для предотвращения противозаконного снятия денег ему нужно узнать персональные данные горожанки. Последняя сообщила незнакомцу необходимые сведения. После этого якобы работник банка заявил, что он должен прервать разговор для завершения операции по пресечению действий преступников. Затем жительница Саранска получила уведомление о том, что с её банковского счета были сняты денежные средства в сумме 198 тыс. рублей.

В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к мошенничеству.

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Источник: 13.мвд.рф