Полицейские изъяли наркотики у двух жителей Мордовии

Сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у двух жителей Мордовии.

Вечером 26 июня в посёлке Николаевка стражи порядка на улице Кооперативной задержали жителя Саранска 1992 года рождения, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой 3,23 г.

Примерно в это же время на одном из участков дороги, соединяющей Саранск и Пензятку, сотрудники полиции в ходе личного досмотра 34-летнего жителя Краснослободска обнаружили и изъяли синтетические наркотики массой 1,96 г.

Задержанные заявили, что приобрели запрещенные вещества для личного потребления.

В отношении жителей Мордовии были возбуждены уголовные дела.

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Источник: 13.мвд.рф