В Саранске был задержан житель Башкортостана, подозреваемый в угоне микроавтобуса

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 37-летний житель Башкортостана, который подозревается в угоне транспортного средства.

Стражами порядка было установлено, что ранним утром 25 июня 37-летний житель Башкортостана вместе со своим другом ожидал электричку на железнодорожном вокзале Саранска. В определенный момент гражданин решил прогуляться по городу. На одной из улиц Саранска мужчина заметил микроавтобус марки ГАЗ, который находился на территории стоянки. Гражданин решил прокатиться на данном транспортном средстве. Житель Башкортостана проник на территорию стоянки. В замке зажигания микроавтобуса находились ключи. Мужчина выехал со стоянки, но в скором времени потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство застряло на железнодорожном переезде, расположенном по адресу – улица Рабочая.

В кратчайшие сроки житель Башкортостана был задержан. Свою вину мужчина не отрицает. Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении гражданина.

Также читайте о том, что житель Мордовии, отбывающий наказание за убийство, подозревается в незаконном хранении оружия.

Источник: 13.мвд.рф