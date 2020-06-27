Ранее судимый житель Зубово-Полянского района подозревается в совершении двух краж

В Зубово-Полянском районе полицейские задержали 35-летнего мужчину, который подозревается в совершении двух краж из магазина.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в ночь на 5 июня 35-летний безработный житель деревни Свеженькая, который ранее был судим за совершение кражи, монтировкой повредив замок, проник в помещение магазина и похитил оттуда три бутылки водки, пять пачек сигарет и денежные средства в сумме 1700 рублей.

Следующей ночью мужчина похитил из той же торговой точки более десяти бутылок водки и блок сигарет.

Гражданин полностью признал свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф