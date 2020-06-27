В Старошайговском районе сгорел сарай

В Старошайговском районе произошел пожар, который уничтожил сарай.

Поздним вечером 26 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Новая Александровка. Возле дома №2, расположенного по адресу – улица Молодежная, загорелся сарай. Пламя полностью уничтожило постройку на площади 30 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru