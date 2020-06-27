В Саранске продлили ограничение движения по улице Севастопольской

В Саранске было продлено ограничение движения транспортных средств по улице Севастопольской.

По причине ремонта автодороги до 21:00 28 июня было продлено ограничение движения транспортных средств на участке от административного здания №77 по проспекту 70 лет Октября до корпуса №3 многоквартирного дома №42 по ул. Севастопольской.

Ремонтные работы на указанном участке ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Был отфрезерован старый и уложен выравнивающий слой асфальта, установлен новый бордюрный камень, отремонтирован тротуар. Если будут благоприятные погодные условия, сегодня вечером и завтра подрядная организация ООО «МАПО-Транс» уложит финишный слой асфальтобетонного покрытия. Затем вдоль дороги будут проведены работы по благоустройству.

Также читайте о том, что на нескольких улицах Саранска практически на две недели отключат горячую воду.

Источник: adm-saransk.ru