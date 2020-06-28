Жительница Зубово-Полянского района была ограблена мошенником, представившимся работником банка

В Зубово-Полянском районе местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который представился сотрудником банка.

Некоторое время назад 28-летней жительнице посёлка Умёт позвонил неизвестный гражданин. Последний представился сотрудником банка и сообщил о том, что некие преступники пытаются похитить денежные средства со счета девушки. Затем якобы работник финансового учреждения заявил, что данные противозаконные действия можно пресечь посредством проведения специальной операции, отметив, что для этого ему нужно знать код и пароль от банковской карты гражданки, а также код, полученный последней в смс-сообщении.

Девушка предоставила незнакомцу необходимые сведения, а после этого обнаружила, что с её банковского счета были списаны денежные средства в сумме 28,4 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф