Житель Ковылкинского района обвиняется в повреждении могил

В Ковылкинском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в повреждении могил.

В мае нынешнего года сотрудники правоохранительных органов получили сообщения о том, что на территории кладбища, расположенного в селе Мордовское Вечкенино, неизвестный гражданин повредил надгробные плиты.

Стражи порядка выяснили, что к совершению указанных противозаконных действий причастен 44-летний житель Ковылкинского района, который имеет инвалидность по причине психического заболевания. Мужчина был задержан и привлечен к уголовной ответственности. Ранее у гражданина уже были проблемы с законом по аналогичной причине.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф