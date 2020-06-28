В Саранске горела квартира

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в квартире.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС днём 27 июня. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №13, расположенного по адресу – улица Федосеенко. Огонь повредил мебель и внутреннюю отделку на площади, составляющей 2 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошел пожар.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru