Сотрудники МЧС проводят дезинфекционную обработку в Ромодановском районе

В селе Белозерье Ромодановского района сотрудники МЧС проводят работу по дезинфекции дорог, дворов, жилых домов, социально значимых объектов, асфальтобетонных и плиточных покрытий, павильонов общественного транспорта, а также мест общего пользования.

В общей сложности было обработано около 15 тыс. квадратных метров различных объектов. Для борьбы с вирусами и бактериями использовался хлорсодержащий раствор. Меры направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Сотрудники МЧС проводят санитарную обработку в средствах индивидуальной защиты, которые после выполнения мероприятий подвергаются обработке.

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Источник: 13.mchs.gov.ru