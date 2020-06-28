В Инсаре едва не сгорел жилой дом

В Инсаре произошел пожар в жилом доме.

Вечером 27 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Пионерской. В жилом доме №57 загорелся мусор. Очаг возгорания находился на чердаке. Пламя уничтожило мусор на площади, составляющей 4 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания мусора в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru