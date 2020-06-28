Гороскоп на июль 2020 года: у Овнов ожидается проблемный месяц, Львов подстерегает опасность, а Водолеям улыбнется удача при поиске половинки

Овен

Ожидается довольно проблемный месяц для Овнов, работоспособность которых снизится, а также пропадет пылкость в делах сердечных. Хуже всего придется в первых числах месяца. Следует с осторожностью рассматривать приглашения поучаствовать в новых проектах. В конце месяца ситуация начнет выправляться.

Совместимость: любовь – Козероги, дружба – Раки, карьера – Весы.

Телец

Позитивные моменты порадуют Тельцов только в любовных отношениях, в остальном же новый месяц будет не таким простым, как хотелось бы. Отличное время, чтобы одинокие представители знака нашли свою вторую половинку или же помирились с тем, с кем вас разлучила ссора или конфликт, пусть даже очень давний.

Совместимость: любовь – Козероги, дружба – Раки, карьера – Весы.

Близнецы

Спокойный месяц для Близнецов, которым, как говорят звезды, не следует слишком упорствовать как в делах, так и в отношениях. Все ваши чрезмерные усилия только ухудшат ваше положение, поэтому найдите баланс и придерживайтесь его. Если вам это удастся, то о неблагоприятных днях можно забыть на целый месяц.

Совместимость: любовь – Овны, дружба – Весы, карьера – Козероги.

Рак

Идеальный месяц для работы и финансовых дел, Раки, но очень и очень сложный для ваших отношений, которые звезды будут проверять на прочность. Хорошее время для самообразования, поскольку способности к концентрации усилятся, правда, за счет ослабления вашей творческой стороны.

Совместимость: любовь – Тельцы, дружба – Скорпионы, карьера – Водолеи.

Лев

В первые дни месяца, предупреждают Львов звезды, с вами может произойти нечто плохое, поэтому будьте особенно осторожны и внимательны. Еще не самые лучшие дни выпадут на концовку месяца, поэтому также усильте свою бдительность на это время. В остальное все будет хорошо, если вы не начнете гоняться за двумя зайцами.

Совместимость: любовь – Тельцы, дружба – Скорпионы, карьера – Водолеи.

Дева

Составленные на новый месяц планы Дев будут нарушены, уверены звезды. Избежать больших проблем можно за счет выдержки и обдумывания каждого своего шага, но в любом случае негатив вокруг плохо отразится на вашем настроении. Очень плохо рисковать финансами, но провести небольшой ремонт у себя дома вам вполне по силам.

Совместимость: любовь – Близнецы, дружба – Скорпионы, карьера – Рыбы.

Весы

Звезды предупреждают представителей знака Весы о том, что не следует зацикливаться на проблемах других людей, а если желание помочь окажется сильнее вас, то окажите лучше поддержку своим родным и близким. Вам часто придется принимать решения на лету, поэтому не загружайте свой мозг лишними задачами.

Совместимость: любовь – Близнецы, дружба – Стрельцы, карьера – Рыбы.

Скорпион

В этом месяце у Скорпионов будет два трудных периода – первые числа и третья четверть июля. Вы сможете справиться со всеми сложностями, но только при одном условии – если обратитесь за помощью к друзьям или знакомым. Этого не стоит бояться, к тому же вы всегда сможете отдать долги, если от вас попросят помощи взамен.

Совместимость: любовь – Девы, дружба – Рыбы, карьера – Овны.

Стрелец

Стрельцам в этом месяце звезды советуют слушать свое сердце, а не разум, правда, это следует делать лишь в тех случаях, когда ваша нервная система пребывает в спокойном состоянии, иначе можно наломать дров. В середине месяца будет самое удачное и благоприятное для вас время, так что не тратьте его зря.

Совместимость: любовь – Девы, дружба – Овны, карьера – Тельцы.

Козерог

Звезды уверены, что пришло время Козерогам круто изменить свою жизнь. Начать можно с банального перебора вещей, чтобы избавиться от старья, а завершить, к примеру, ремонтом. Это же можно сказать и о работе (сменить, добиться улучшения условий или повышения), но про отношения звезды ничего не говорят, поэтому следует ограничиться работой и домом.

Совместимость: любовь – Весы, дружба – Тельцы, карьера – Раки.

Водолей

Водолеям не следует тратить крупные суммы денег как минимум для третьей декады нового месяца, уверяют звезды. Вы будете особенно харизматичны и обаятельны, поэтому одиноким представителям знака должна улыбнуться удача в поисках своей половинки. Вы будете уверены в себе и своих силах, дерзайте.

Совместимость: любовь – Весы, дружба – Овны, карьера – Девы.

Рыбы

Небольшие сложности в жизни Рыбы смогут преодолеть за счет своего трудолюбия и силы воли. Звезды советуют отказаться от некоторых лишних вещей, а не стараться приобрести еще больше новых. Также не помешает проявить свои способности дипломата и договариваться даже в тех случаях, когда кажется, что конфликт неизбежен.

Совместимость: любовь – Скорпионы, дружба – Тельцы, карьера – Львы.

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