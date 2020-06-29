Житель Рузаевского района, избивший знакомого черенком от лопаты, пойдет под суд

В Рузаевском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который избил своего знакомого черенком от лопаты.

Стражами порядка было установлено, что в начале апреля нынешнего года 34-летний житель села Пайгарма гостил у своего 35-летнего знакомого. В компании владельца жилья и ещё нескольких человек гость распивал спиртные напитки. В ходе попойки 34-летний участник застолья приревновал хозяина дома к своей сожительнице. На почве ревности мужчины поссорились. Перовым этапом конфликта была словесная перепалка. Затем мужчины принялись выяснять отношения путем применения физической силы. В определенный момент 34-летний гражданин взял в руки черенок от лопаты и несколько раз ударил им оппонента по голове. После этого гость ушел домой.

На следующий день состояние пострадавшего ухудшилось. Мужчина обратился за помощью в больницу. Медики диагностировали у гражданина ушиб головного мозга и открытую черепно-мозговую травму.

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Источник: 13.мвд.рф