В Ельниках сгорела заброшенная постройка

В Ельниках произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.

Указанное происшествие произошло в ночь на 29 июня. На одной из улиц упомянутого населенного пункта загорелась заброшенная постройка. Пламя уничтожило строение на площади, составляющей 25 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru