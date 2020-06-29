Жительница Саранска, обвиняемая в мошенничестве, связанном с продажей земельных участков, предстанет перед судом

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 46-летней местной жительницы, которая обвиняется в мошенничестве, связанном с продажей земельных участков.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в 2016 году 46-летняя жительница Саранска обманным путем приобрела права на земли в одном из садовых товариществ города и продала их третьим лицам.

Женщина разыскивала владельцев участков и предлагала купить у них землю. В случае получения положительного ответа на упомянутое предложение горожанка оформляла на себя доверенность, которая позволяла ей представлять интересы собственника при проведении межевания земель. Женщина обращалась к кадастровым инженерам, вводила их в заблуждение, указывая границы совершенно других участков, которые располагались ближе к дороге и пользовались спросом на рынке. Получив межевой план, горожанка обращалась в кадастровую палату для регистрации права собственности.

Стражами порядка было установлено, что жительница Саранска покупала участки за 300-350 тыс. рублей, а продавала их с другими границами третьим лицам в два раза дороже. Сумма ущерба составила 3 млн рублей. Была доказана причастность горожанки к восьми эпизодам мошенничества.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф