В Саранске начали ремонтировать дорогу, пролегающую по улице Гожувской

Подрядная организация ООО «МАПО-Транс» приступила к ремонту дороги по улице Гожувской.

Ремонтные работы проводятся на участке от улицы Косарева до улицы Т. Бибиной.

В рамках проводимых работ будет уложено асфальтобетонное покрытие, нанесена разметка, установлены дорожные знаки и искусственная неровность, в районе дома №21 по улице Гожувской будет построен тротуар.

Ремонт дороги проводится в рамках реализации национального проекта под названием «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru