В Чамзинском районе в результате ДТП погибли три человека

В Чамзинском районе произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

Происшествие произошло вечером 27 июня на 57-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительной информации, 43-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Калина», выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль марки ВАЗ-21124.

От полученных телесных повреждений водитель «Калины», а также 24-летний парень, управлявший ВАЗом, и его 21-летний попутчик скончались на месте происшествия.

Также читайте о том, что в Саранске в ДТП пострадали два человека.

Источник: гибдд.рф