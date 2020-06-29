В Лямбирском районе в ДТП с участием двух иномарок пострадал 30-летний мужчина

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадал 30-летний мужчина.

Инцидент произошел вечером 26 июня на 1-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово, Большое Игнатово и Александровку. По предварительной информации, 30-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Киа», направляясь от деревни Красный Дол в сторону села Александровка, во время совершения обгона задел автомобиль той же марки, двигавшийся в попутном направлении.

Пострадал 30-летний попутчик виновника аварии. Участник ДТП доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф