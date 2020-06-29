В Лямбирском районе в ДТП пострадали 14-летний подросток и 3-летний мальчик

В Лямбирском районе автомобилист, не имеющий водительского удостоверения, устроил ДТП, в котором пострадали 14-летний подросток и 3-летний ребенок.

Происшествие произошло вечером 26 июня на 275-м километре трассы, пролегающей между Нижним Новгородом и Саратовом. По предварительным данным, 18-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21093, выезжая на проезжую часть, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Хонда», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Телесные повреждения получили 14-летний подросток, находившийся в салоне ВАЗа, и 3-летний пассажир иномарки. Пострадавшие были госпитализированы в ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница».

Выяснилось, что у 18-летнего виновника ДТП нет водительского удостоверения. Кроме того, было установлено, что в этом году парень привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Также молодой человек отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Также читайте о том, что в Чамзинском районе в ДТП погибли три человека.

Источник: гибдд.рф