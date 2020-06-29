В Саранске в ДТП пострадали 19-летний велосипедист и его 17-летний пассажир

В Саранске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и велосипеда, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло вечером 26 июня в селе Напольная Тавла. Было установлено, что 19-летний водитель легкового автомобиля марки ВАЗ-21101 на улице Московской врезался в велосипед, который двигался во встречном направлении.

Пострадали 19-летний велосипедист и его 17-летний пассажир. Последний был госпитализирован.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф