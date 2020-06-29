В Саранске 67-летний водитель электрического самоката сбил 60-летнюю женщину

В Саранске водитель электрического самоката сбил женщину.

Инцидент произошел утром 27 июня возле дома №46, расположенного по адресу – улица Попова. По предварительной информации, 67-летний водитель электрического самоката сбил 60-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода.

Пострадавшая была госпитализирована в ГБУЗ РМ «МРЦКБ».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф